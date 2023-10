VIDEO ⟩ Porziņģis jaunā kluba rindās debitē ar uzvaru pārbaudes spēlē

Porziņģis, laukumā pavadot 24 minūtes un 34 sekundes, grozā raidīja trīs no četriem divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un piecus no astoņiem soda metieniem. Latvieša rēķinā arī piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viens bloķēts metiens, trīs kļūdas, divas personiskās piezīmes, kā arī +/- rādītājs +1.