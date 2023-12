Berlīnē tika aizturēti trīs vīrieši: Ēģiptes pilsonis, Nīderlandes pilsonis un Libānā dzimis vīrietis. Vecāko no līdzdalībniekiem, 1967.gadā dzimušu Libānā dzimušu vīrieti, policija aizturēja Roterdamā.

Viens no aizdomās turētajiem, kurš mita Berlīnē, no šā gada pavasara "Hamās" uzdevumā veidojis ieroču slēpni Eiropā. Šis aizdomās turētais saņēma norādījumus no "Hamās" vadības Libānā, norādīja prokuratūra.