Medijs: krievi Ukrainā plāno karot līdz vismaz 2026. gadam

Vācijas izlūkdienesti secinājuši, ka Krievija izstrādā jaunu plānu karam Ukrainā – paredzēts, ka karadarbība turpināsies vismaz 36 mēnešus. Šajā laika posmā okupanti centīsies ieņemt vēl vairāk lielu Ukrainas pilsētu, ziņo Ukrainas izdevums "The New Voice of Ukraine", atsaucoties uz vācu laikrakstu "Bild".