Lietuvā ieviesta unikāla dzērājšoferu pārmācīšanas metode – alkobloks

Lietuvā likumi attiecībā uz braukšanu dzērumā ir nedaudz bargāki, nekā Latvijā. Administratīvā atbildība paredzēta jau no 0,4 promilēm, bet Latvijā, savukārt, no 0,5. Jonasam tiesības atņēma uz gadu, bet vīrietis ielika savā mašīnā alkobloku, tāpēc pie tiesībām atpakaļ tika divreiz ātrāk.

Sākumā vīrietis par to pat nedaudz kautrējās. Saskaņā ar Lietuvas likumiem, alkobloks var līdzēt tikai tiem, kas ir pieķerti vieglā vai vidējā reibumā līdz pusotrai promilei. Par šādu pārkāpumu ir paredzēts naudas sods no 800 līdz 1100 eiro un tiesību atņemšana uz laiku no 12 līdz 18 mēnešiem.