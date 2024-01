Pētniece: Izraēlas interesēs nekad nav bijis divu valstu risinājums

Pēc pētnieces paustā, par to skaidri liecina Izraēlas nepārtrauktā Rietumkrasta teritorijas un Gazas joslas okupācija. Viņa norāda, ka runāt par divu valstu risinājumu laikā, kad okupācijas vara neatzīst divu valstu risinājumu, ir vairāk Rietumu un starptautiskās sabiedrības sarunas un iegribas, kas patlaban nav realizējamas.

Runājot par to, vai ir iespējams, ka Izraēla okupēs Gazas joslu, LĀI Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītāja atzīmēja, ka patlaban par to ir grūti spriest, jo, kā var secināt no Izraēlas valdības teiktā, arī šāds risinājums nebūtu tās interesēs. Izraēlas valdību interesē Gazas joslas iedzīvotāju skaita mazināšana, kas ir destruktīva pieeja.