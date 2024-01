Porziņģim galvenais ir komandas uzvaras, nevis dalība NBA Visu zvaigžņu mačā

"Celtics" piektdien (sestdien plkst.2.30 pēc Latvijas laika) mājās tiksies ar pašreizējo NBA čempioni Denveras "Nuggets", kuras rindās spēlē viens no līgas labākajiem basketbolistiem Nikola Jokičs.

Tāpat latviešu basketbolists atzina, ka visi pret Jokiču cenšas spēlēt fiziski. Tāpat kā Jokičam, arī Porziņģim esot saskrāpētas rokas no ciešām divcīņām ar pretiniekiem.

"Neskatoties kurā pozīcijā spēlē, ja tev pievērš lielu uzmanību, diezgan droši kāds tevi saskrāpēs. No otrās sezonas man ir liela rēta, visi domā, ka tā ir no operācijas, taču ieguvu to spēlē. Tāpēc arī valkāju aizsargu. Visi tiekam saskrāpēti, bet viņam vienmēr rokas ir sarkanas. Viņš prot labi izmantot savu augumu un nepieciešami vairāki spēlētāji, lai viņu ierobežotu," stāstīja Porziņģis.