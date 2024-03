Marasms vai mēģinājums izpelnīties popularitāti? Bijusī NBA zvaigzne no līgas grib padzīt eiropiešus

Treškārt, apgalvojums, ka NBA basketbolisti spēli aizsardzībā apgūst tikai koledžā, ir aplams. Divi Arenasa laika basketbolisti, Taisons Čendlers un Dvaits Hovards izcīnīja gada labākā aizsardzības spēlētāja trofejas. Hovards šo godu izpelnījās pat trīs sezonas pēc kārtas. Gan Čendlers, gan Hovards NBA ienāca tieši no vidusskolas. Līdz ar to viņi prasmi spēlēt aizsardzībā neapguva koledžā, kā to apgalvo Arenass.