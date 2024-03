Kādreizējā Valsts prezidenta padomniece: Sievietei jābūt pieprasošai un jāiedvesmo vīrieti rūpēties par ģimeni

Sondore arī komentēja faktu, ka mūsdienās vairs nav "dzimtu" princips, kad dažādu paaudžu sievietes sanāk kopā un nodod viena otrai zināšanas par dažādiem tematiem un bērnu audzināšanu. "Tas modelis, ka mēs dzīvojam katrs savā atsevišķā šūniņā, man šķiet nav ļoti iedvesmojošs, un mēs zaudējam ļoti daudz to viedumu, ko mums varētu nodot mūsu vecvecāki, vecāki. Jo psiholoģiski sievietei ir ļoti grūti."

"Ja tā varētu sadalīt tās lomas, tad sievietei ir jābūt tai, kura iedvesmo vīrieti kustēties, un viņa vienmēr ir deficīta pozīcijā, viņa vienmēr būs pieprasoša un rādīs to lauku, lai vīrietim būtu kaut kas jādara.

Viņa to var darīt caur iedvesmu kā draugs vai sieviete ar savām kvalitātēm, kas iedvesmo vīrietim iet un cīnīties un rūpēties par ģimeni un, galu galā, augt pašam, lai viņa viņu cienītu kā garīgo līderi. Un otrs - viņa to var darīt no deficīta pozīcijas, tas, ko mēs saucam par zāgēšanu, kas grauj attiecības," tā Sondore.