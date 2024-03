Nikolato uzskata, ka futbola izlases darbs ir cieši sasaistīts ar vietējo klubu veikumu

Itāļu speciālists atzina, ka ir grūti panākt konkurētspējīgu izlasi, ja nav konkurētspējīgu klubu. "Tas ir pats par sevi saprotams, ka izlases darbs ir ļoti atkarīgs no klubu darba. Līdz ar to viens no maniem un arī federācijas mērķiem ir veidot sadarbību tieši ar klubiem," pauda treneris.