Liene Ušakova ar māti TV šovā spriež, kādēļ nevajagot vakcinēt bērnus. Izteikumus komentē BKUS un STV pārstāvji

Bērnu slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centra speciālisti iesaka arī rīku, kas īpaši izstrādāts mītu par veselības tēmai atspēkošanai. Šo rīku izstrādājuši eksperti no Roberta Koha institūta un to sauc par "patiesības sviestmaizēm", kas sastāv no slāņiem: fakts, mīts, mīta veidošanās skaidrojums un to atspēkojošais fakts.