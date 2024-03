Depozīta sistēmā nodoti jau vairāk nekā 700 miljoni iepakojumu

Tostarp ziedojumi 18 426 eiro apmērā novirzīti Ukrainas atbalstam, dzīvnieku patversmēm ziedoti 17 068 eiro, bet trūcīgo senioru atbalstam - 6776 eiro. Savukārt atbalstam smagi slimiem bērniem iedzīvotāji novirzījuši 16,7% no visas šogad saziedotās kopsummas jeb 8469 eiro.

Kopumā šā gada pirmajos divos mēnešos iedzīvotāji ziedojuši 1,1% no sistēmā nodoto iepakojumu depozīta maksas.

Kompānija reģistrēta 2020. gadā, un tās pamatkapitāls ir 124 500 eiro. Kompānijas īpašnieki ir SIA "Alus un dzērienu iepakojuma savienība" (18,07%), SIA "Coca-Cola HBC Latvia" (18,07%), SIA "Cido grupa" (12,05%), AS "Cēsu alus" (12,05%), AS "PET Baltija" (12,05%), AS "Aldaris" (12,05%), Latvijas Mazumtirgotāju biedrība (9,64%) un Latvijas Alus darītāju savienība (6,02%).