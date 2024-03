Paziņots ASV 3x3 basketbola komandas sastāvs startam Parīzes olimpiskajās spēlēs

Pirmais no trim olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīriem notiks no 12. līdz 14.aprīlim Honkongā. Tajā piedalīsies arī Latvijas 3x3 basketbolisti, B grupā tikoties ar Āzijas čempioni Mongoliju, Ēģipti un Jaunzēlandi, bet A grupā cīnīsies Honkonga, Nīderlande, Austrija un Šveice. Tikai labākā no astoņām komandām iegūs ceļazīmi uz Parīzes spēlēm.