Saeima kašķīgā gaisotnē nobalso par aicinājumu ES līmenī aizliegt mangāna rūdas vešanu uz Krieviju

AS deputāti laboto paziņojuma tekstu kritizēja kā nepietiekami izlēmīgu. Savukārt AS oponenti kritizēja, ka AS piedāvājumā neesot bijuši piedāvāti atbilstoši instrumenti šāda mērķa sasniegšanai.

AS deputāti šodien atsauca parakstus no sava pieprasījuma, līdz ar to tas vairs nebija skatāms. Koalīcijas deputāti pēc tam Kalniņas-Lukaševicas priekšlikumu iesniedza kā jaunu lēmumprojektu, kas šodien arī tika pieņemts. AS šodien iesniedza vēl vienu, jaunu lēmumprojektu, bet tas tika noraidīts.