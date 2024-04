Rīgā jauniešus ar "Minecraft" palīdzību iesaistīs galvaspilsētas plānošanā

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2018.gadā veikto aptauju 55% Eiropas bērnu un jauniešu spēlē videospēles, un "Minecraft" bija viena no populārākajām spēlēm.

Latvijā "Minecraft" bija trešā populārākā videospēle. Tās potenciālu jaunatnes iesaistē pilsētvides attīstībā, lokālpatriotisma celšanā un izglītības metožu dažādošanā Rīga jau vairākkārt izmantojusi - 2020.gadā norisinājās Bolderājas "būvēšana" "Interreg" projektā "UrbCultural planning", tikmēr 2021.gadā norisinājās pirmais Rīgas būvēšanas sacensības, kurā piedalījās 19 komandas no 16 skolām.

Projekta laikā paredzēta pētījuma ""Minecraft" kā jauniešu politikas instruments" izstrādāšana un partnervalstu labo prakšu apkopošana, pašvaldības īpašumu apzināšana un to pārveide jauniešu vajadzībām "Minecraft" vidē.

Projekts ilgs līdz 2025.gada novembrim. Tā izmaksas ir 48 675 eiro. Projekta vadošais partneris ir Eiropas tīklojums "Out of the Box International".