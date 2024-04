VIDEO ⟩ Kariņa privāto lidojumu skandāls: Kriminālprocesā vērtēs iespējas atgūt iztērēto naudu

Ģenerālprokurors Juris Stukāns neizslēdz arī citu Krimināllikuma pantu parādīšanos lietā: "Par to, vai ir papildu kvalifikācija nepieciešama, diemžēl šodien vēl bija par agru, lai izdarītu tādus secinājumus. Bet izskatās, ka varētu būt un ka arī būs arī citi krimināllikumā paredzēti noziedzīgi nodarījumi. (..) Kā šodien norādīja, gan ar grāmatvedības apriti, gan ar dienesta pienākumu pildīšanu."

Pats Kariņš šonedēļ turpināja līdz šim ierasto praksi – no komentāriem par to, cik pamatota bija speciālo lidojumu izmantošana, izvairīties, tā vietā uzsverot, cik svarīgs bijis braucienu saturs. Savu atbildību iespējamos likumpārkāpumos viņš arī nesaskatot. Valsts kontroles atzinumā publicēti fragmenti no Kariņa martā iestādei iesniegtas vēstules, kurā viņš norādīja šādus speciālo lidojumu izmantošanas apsvērumus: "Plānojot Ministru prezidenta dienas kārtību, tika ņemtas vērā primāri valsts ārpolitiskās, ārējās drošības un ārējās ekonomiskās intereses, ģeopolitiskā situācija... (..)