"Norwegian" paplašina galamērķu skaitu no Rīgas

Savukārt Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa norādīja, ka pērn "Norwegian" pārvadāja apmēram 200 000 pasažieru uz un no Rīgas, kā arī "Norwegian" ir trešā lielākā aviokompānija pēc pārvadāto pasažieru skaita Rīgas lidostā. "Visticamāk, šī trešā vieta arī tiks nostiprināta un palielināsies," viņa minēja.

"Norwegian" pārstāvji iepriekš informēja, ka vasarā "Norwegian" no Rīgas piedāvās sešus tiešos maršrutos, no kuriem četri būs uz Skandināviju - Oslo, Tronheimu, Kopenhāgenu un Stokholmu, bet divi maršruti no Rīgas būs jauni - uz Tivatu Melnkalnē un Korfu Grieķijā.