Fotogrāfe no Polijas pirms vairākiem gadiem nolēma pētīt katastrofas radītās sekas un devās uz Baltkrievijas valsts iestāžu izveidotām internātskolām. Šī skolas gan atšķiras no pierastā - tās vienlaikus darbojas arī kā psihiatriskās slimnīcas, bērnunami un ārstniecības iestādes.

Fotogrāfe savā grāmatā norāda, ka internātos bieži vien ir acīmredzami trūkumi aprūpes sistēmā - to iedzīvotājiem tiek piedāvātas minimālas izglītības, fizisko aktivitāšu un izklaides iespējas, netiek ievērotas tiesības uz privāto dzīvi un romantiskas attiecības ir aizliegtas.

Integrācija vietējā sabiedrībā praktiski neesot iespējama, jo šīs iestādes atrodas lauku apvidos, kur nav pieejama sabiedriskā transporta satiksme. Pat tās ģimenes, kuras vēlas uzturēt kontaktu ar savu bērnu, kurš atrodas internātskolā, to nevar izdarīt.

Tūkstošiem baltkrievu, noslēpti no pārējās sabiedrības acīm, internātskolās pavada visu savu dzīvi. Visbiežāk tie ir cilvēki, kurus vecāki "atdevuši valstij" uzreiz pēc dzimšanas.

Pēc internātskolu apmeklējuma Brontē radīja dokumentālu fotoprojektu "Baltkrievijas neredzamie cilvēki" ("Invisible People of Belarus"). Māksliniece caur šo projektu vēlējusies izstāstīt stāstu par Černobiļas bērniem, kuri nu jau ir pieauguši.

Visticamāk, nevienam neradīsies šaubas par to, ka par gada "Romeo un Džuljetu" var saukt populāro mūziķi Andri Kiviču un viņa sirdsāķīti - sabiedrības dāmu Lieni Skulmi. Lai arī sabiedrības attieksme pret pāri ir bijusi neviennozīmīga , nav šaubu, ka par viņu dzīvi interesējās daudzi. Andra un Lienes dzīvē nudien netrūka dažādu pārsteigumu un negaidītu pavērsienu, taču sabiedrības uzmanību visvairāk piesaistīja ziņa par to, ka pēc mīlnieku kašķa izklaides centrā Liene ir nokļuvusi slimnīcā, kur viņai uzliktas septiņas šuves.

Tiesa, ar to vēl nekas nebija beidzies - īsi pēc konflikta Liene uz 12 dienām bija pazudusi bez vēsts - viņas prombūtnes laikā izskanēja versijas par nolaupīšanu vai pat iestāšanos klosterī . Laimīgā kārtā pāris atkal atrada ceļu viens pie otra un gada izskaņā nolēma spert nākamo soli savās attiecībās - saderināties!

