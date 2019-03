FOTO: Publicitātes foto

Kura sieviete nevēlas būt slaida! Protams, ir tādas, kurām vielmaiņa ļauj ēst, ko sirds kāro, un svars nepieaug, bet tādu ir maz. Lielais vairums, lai neiedzīvotos liekos kilogramos, ir spiestas ievērot reizēm pat drastiskas diētas un aktīvi sportot. Ko darīt tām, kuras nespēj tikt galā ar savām tauku krokām?

Mūsdienās ir daudz iespēju atbrīvoties no liekajiem taukiem, kas tā vien šķiet piesūkušies organismam kā dēles un negrib atkāpties. Viena no metodēm ir kriolipolīze, kad īpašas neinvazīvas procedūras laikā tiek sasaldētas taukšūnas, kas pēc tam dažu mēnešu laikā dabiskā ceļā tiek izvadītas no organisma.

Tauku krokai jābūt satveramai

„Vārds „krio” tulkojumā no grieķu valodas nozīmē „ledus”,” skaidro skaistumkopšanas salona „Babor Beauty SPA” speciāliste kosmetoloģijā Inga Saulīte. „Tātad kriolipolīze, vienkāršiem vārdiem sakot, ir taukšūnu sasaldēšana. Kriolipolīze COOLTECH, kas tiek lietota tieši skaistumkopšanas salonā „Babor Beauty SPA”, ir estētiskās kosmetoloģijas procedūra, kuras gaitā tiek sasaldēti taukaudi, izraisot to neatgriezenisku bojāeju, vienlaikus neietekmējot ādas elastību un kolagēna sastāvu. Procedūra stimulē šūnu dabisku sabrukšanu un sadalīšanos. Lai sasaldētu taukšūnas un no tām atbrīvotos, ir jābūt tādām tauku krokām, uz kurām speciālists var uzlikt aplikatoru. Ir nosacījums – tauku krokai jābūt pietiekami lielai, lai to varētu ievilkt aplikatorā. Ja tādas nav, pie konkrētās procedūras neķeramies.”

Kā notiek process?

Pēc Ingas Saulītes vārdiem, viss sākas ar konsultāciju, kad sarunā ar pacienti tiek noskaidrots, vai nav kontrindikāciju, kuru dēļ procedūru nedrīkstētu veikt. Tad speciālists pastāsta, ko nozīmē kriolipolīze.

Pirms procedūras tiek iezīmētas konkrētās tauku krokas, uz kurām tiks likts speciāls aplikators. Tam pievienos kriolipolīzes ierīci, kas sasaldēs tauku šūnas. Procedūra notiek – 8 °C temperatūrā un ilgst aptuveni stundu. Klientei nav jābaidās, ka aparāts varētu negatīvi ietekmēt viņas organismu – šādā temperatūrā iet bojā tikai taukšūnas. „Mūsu organismā pret aukstumu visneaizsargātākās ir tieši taukšūnas, tālab tādi mīnusi ļauj no tām atbrīvoties,” paskaidro Inga Saulīte. „Dažreiz dāmas uztraucas, vai nesasals arī citas šūnas. Šajā ziņā varu nomierināt – nekas tāds nenotiks, jo konkrētā temperatūra noteiktā laikā iedarbojas tikai un vienīgi uz taukšūnām, kas sasalst, aiziet bojā un trīs četros mēnešos dabiskā veidā kopā ar vielmaiņas galaproduktiem tiek izvadītas no organisma.

Procedūras gaitā uz ādas tiek likti gela spilventiņi, lai aukstums nekādā veidā neietekmētu ādu. Procesa laikā tiek skartas tikai taukšūnas.

Kā ar apsārtumu – cik ilgi tas saglabājas? Apsārtums var būt kādu laiku, bet ne pārāk ilgi – apmēram stundu, un viss. Apstrādātā vieta var līdz pat mēnesim būt jutīga un sāpīga, iespējams, pat tirpt. Normāla jutība atjaunojas pēc trim līdz četrām nedēļām. Ir iespējamas citas sajūtas – šķiet, ka kutina, niez, brīžiem mazliet iedur it kā adatiņas.”

Uz jautājumu, vai procedūra ir sāpīga, Inga Saulīte atbild: „Tas ir ļoti individuāli. Kamēr uz taukiem uzliek aplikatoru, paciente nekādas sāpes nejūt, varbūt vienīgi ir nedaudz nepatīkama sajūta, jo attiecīgā tauku kroka ar vakuuma palīdzību tiek ievilkta aplikatorā, lai to varētu sasaldēt. Tad temperatūra pamazām pazeminās. Kliente kaut ko var just tikai pirmās trīs četras minūtes, pēc tam stundu viņa guļ ar aplikatoru, un, kad to noņem, kroka ir sasalusi. Pēc tam šī vieta, kas ir kļuvusi iesārta, speciālistam jāmasē, lai uzlabotu atteci. Tajā laikā gan var būt nepatīkami, bet tas ir ļoti individuāli. Sajūtu intensitāte dažādām sievietēm atšķiras, bet pilnīgi noteikti kaut ko jūt visas.”

Kādi ir rezultāti?

COOLTECH taukaudu sasaldēšanas tehnoloģija ir īpaši efektīva, lai palīdzētu atbrīvoties no taukiem konkrētā ķermeņa vietā, kur tas ar diētas un vingrošanas palīdzību neizdodas. Visbiežāk tie ir gurni, viduklis un vēders. Pēc vienas procedūras apmēram 30 % taukšūnu aiziet bojā, un tas noteikti ir manāms.

Kā jāuzvedas pēc procedūras?

Par to, kas būtu jādara pēc procedūras, speciāliste Inga Saulīte paskaidro: „Ir jādzer ļoti daudz ūdens, lai mirušās taukšūnas iespējami ātri izvadītu no organisma. Iespējams, ka kādai klientei pēc procedūras parādās tūska. Ja tas tā ir, viņa varētu aiziet uz limfodrenāžu, pie masiera vai pati mājās skartās zonas pamasēt, lai organismā viss iekustētos. Protams, ir jāievēro saprātīga diēta, nevajadzētu ēst neko pārmērīgi sāļu, lietot alkoholu.

Kriolipolīze nekāda patīkamā SPA procedūra nav, bet nav arī tāda, lai pēc tam ņemtu slimības lapu. Tā nebūs vajadzīga, tomēr arī tas ir ļoti individuāli – ir klientes, kuras pēc procedūras nejūtas komfortabli (es šādu reakciju saistu ar tīri psiholoģisku momentu). Viņas mierīgi var pasēdēt, iedzert tēju. Viss taču pāriet, un sievietes drīz droši var doties kaut vai darba gaitās.”

Vai varēs iztikt bez plastiskās operācijas?

Īpaši daiļā dzimuma pārstāves uztraucas, ka āda, zem kuras bijuši tauki, varētu kļūt nokarena un varbūt tāpēc vajadzēs doties pie plastiskā ķirurga, lai no šīs problēmas atbrīvotos. Kā to vērtē Inga Saulīte? Viņa atzīst: „Taukšūnas nepazudīs dienas laikā, līdz ar to nav tā, ka šodien tauki bija, bet, no rīta pamostoties, to vairs nav, vienīgi palikusi nokarena āda, kas tos iepriekš bija apņēmusi. Tauku izzušanas process notiek apmēram četrus mēnešus (pirmos rezultātus var redzēt jau pēc mēneša), kuru laikā organisms tos pamazām izvada dabiskā ceļā, līdz ar to āda saraujas.

Ādas elastība cilvēkiem atšķiras. Ir tādi, kuriem āda viegli un ātri saraujas, bet ir gadījumi, kad tas tā nenotiek. Tad reizumis, ja āda tiešām ir krietni nokarena, var domāt par kādu procedūru tieši ādas stāvokļa uzlabošanai. Protams, minētā procedūra pati par sevi uz ādu neatstāj nekādu iespaidu, tomēr nevar garantēt, ka āda visiem savilksies vienādi.”

Zudušo tauku vietā jauni nerodas

Pajautājām Ingai Saulītei, vai tad, ja āda nesavelkas, vietā, kur iepriekš bijuši tauki, var izveidoties jauni. „Šis laikam ir jautājums, par ko vēl joprojām zinātāji strīdas,” saka speciāliste. „Patlaban tiek uzskatīts, ka tajā vietā, kur taukšūnas aizgājušas bojā, tās vairs neatjaunojas. Lai gan šajā jautājumā zinātnieku un ārstu viedoklis mainās ik pēc desmit gadiem. Ja sieviete turpinās pārmērīgi ēst un iedzīvosies liekajos kilogramos, tauki, iespējams, parādīsies, jo citas tajā vietā atlikušās taukšūnas vienkārši turpinās augt izmēros. Jāsaprot – ja taukšūnas reiz ir aizgājušas bojā, tās vairs neatjaunojas.”

Kāpēc bez konsultācijas neiztikt?

Vai šī procedūra var atstāt negatīvu iespaidu uz organismu? Uz to Inga Saulīte atbild: „Ne velti pirms procedūras ir vajadzīga diezgan nopietna konsultācija, jo jāpārliecinās, ka sieviete ir vesela. Tām, kurām veic kiolipolīzi, nedrīkst būt nekādu hronisku slimību, nekādu problēmu ar aknām, nierēm, jo atmirušās taukšūnas izvada pats organisms, tāpēc šiem orgāniem jābūt veseliem. Nepieņemam klientes arī ar akūtām saslimšanām, tāpat procedūra ir kontrindicēta onkoloģiskām slimniecēm, klientēm ar asinsrites traucējumiem, kā arī tām, kuras nepanes aukstumu. Protams, par grūtniecēm vai barojošām māmiņām šajā gadījumā vispār nav runas. Ja kliente ir vesela, minētā procedūra nevar atstāt negatīvu iespaidu uz viņas organismu.”

Maksimālais reižu skaits – trīs

Pietiek ar vienu procedūru vai tādas vajadzīgas vairākas? „Procedūrai nepieciešamais laiks, kā arī procedūru skaits ir atkarīgs no apstrādājamās vietas lieluma un koriģējamās problēmas,” skaidro speciāliste. „Tā var būt viena reize, bet tikpat labi trīs (maksimāli vienā zonā procedūru var taisīt trīs reizes). Situācijās, kad nepieciešamas vairākas procedūras, starp tām ietur 6–8 nedēļas ilgu starplaiku.

Kriolipolīzi var veikt visu gadu, arī vasarā, jo saule pēc procedūras nekādi neietekmē ādu. Vienīgi skartajā vietā klientei var parādīties kāds zilums vai tūska, kas var nepatikt, ja, piemēram, vasarā procedūru taisa vēderam. Vēdera rajonā tūska mēdz saglabāties ilgāk – līdz pat trim nedēļām.”

COOLTECH taukaudu sasaldēšanas tehnoloģija ir atbilstoša sevišķi „grūtu vietu” apstrādei, kas slikti padodas korekcijai tikai ar diētas un vingrošanas palīdzību. Piemēram, procedūra piemērota taukaudu likvidēšanai uz vēdera, muguras, augšstilbiem, gurniem, kājām, rokām.

Pajautājām Ingai Saulītei, kādas atsauksmes viņa dzirdējusi par kriolipolīzes procedūru ar COOLTECH. „Jāsaprot, ka šī procedūra nav paredzēta tam, lai mēs pasargātu sievietes ķermeni no tālākas aptaukošanās. Mēs apstrādājam konkrētu zonu, ar kuru ne ar sportu, ne ar diētām sieviete nespēj tikt galā. Ļoti bieži tie ir gurni, tā saucamie „mīlas rokturīši”, vēders. Pēc vienas procedūras bojā aiziet aptuveni 30% taukšūnu, un tas ir acīmredzami. Mums nav bijusi neviena kliente, kas būtu neapmierināta ar iznākumu, jo ļoti smuki tās tauku zonas pamazām izzūd.”

Kriolipolīzes procedūra ar COOLTECH piemērota gan sievietēm, gan vīriešiem.