Sevastova WTA Maljorkas turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā piedzīvo zaudējumu

Sevastova šajā turnīrā spēlēja kopā ar Puertoriko tenisisti Moniku Pudžu, kura ir Riodežaneiro olimpisko spēļu čempione. Viņas pirmajā kārtā ar 3-6, 2-6 cieta zaudējumu Juhannai Lāšonei no Zviedrijas un Kirstenai Flipkensai no Beļģijas. Līdz ar to dubultspēļu turnīrs Sevastovai ir noslēdzies.