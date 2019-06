Populāro Santjago ceļu drīzumā varēs uzsākt arī Latvijā

Svētā Jēkaba ceļa asociācijas vadītāja Sandra Rone norāda: "Ejam no vietas uz vietu un pētām šo ceļu, lai vēlāk saskaņotu marķējuma vietas, un pēc tam to veikt, un tuvojamies Rīgai."

Svētā Jēkaba ceļa asociācijas locekle Linda Straume norāda: "Kristīgajā Eiropā šis ir plašākais ceļu tīklojums, jo mūsdienās doma ir cilvēkam doties garīgā ceļā. Savā laikā tas izauga stingri no baznīciskā ceļa, bet šobrīd tā doma stipri paplašinājusies, un katrs dodas ar savu dziļāko meklējumu - sastapt sevi, pabūt prom no ikdienas stresa, iepazīt citu tautu, cilvēkus."

Santjago ceļš kļūst aizvien zināmāks arī pie mums - pērn oficiālā statistika fiksējusi 241 cilvēku no Latvijas, kas ar kājām vai velosipēdu to sasnieguši.

Viena no pieejām ir sākt ceļojumu uz Santjago no savas mājas sliekšņa - to paveikuši arī vairāki latvieši. Lai nokļūtu galamērķī, rīdziniekam, piemēram, jānoiet 3336 kilometri, un to var paveikt sešu līdz deviņu mēnešu laikā, atkarībā no pārvietošanās ātruma.