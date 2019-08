Miljardieris Epsteins cietumā iegādājies sieviešu biksītes

Saskaņā ar cietuma žurnāliem notiesātais 2008. gadā nopirka divus pārus 36 izmēra sieviešu apakšveļu no Pālmbīčas apgabala cietuma veikala, kur viņš pavadīja laiku pēc vainas atzīšanas par nepilngadīgas personas nolīgšanu seksam.

Mazās biksītes bijušas visvairāk satraucošie tēriņi no vairāk nekā 2000 dolāriem, ko Epsteins iztērējis veikalā 13 mēnešu ieslodzījuma laikā.

Jautājumi rodas par to, kāpēc notiesātais dzimumnoziedznieks, kurš valkā džemperus, sākot no XL līdz 3XL, un 46. izmēra apavus, gribētu tik mazas sieviešu biksītes, uzsvērts ziņojumā.

Apsūdzības attiecas uz 2002. un 2005. gadā pastrādātiem noziegumiem. No pienācīga soda viņš reiz jau izbēga - 2008. gadā atzīstot vainu divos štata likumdošanas pārkāpumos saistībā ar prostitūciju un izciešot 13 mēnešu sodu, viņš izvairījās no prāvas federālajā tiesā. Epsteinam nācās reģistrēties kā dzimumnoziedzniekam un izmaksāt kompensācijas upuriem. Neskatoties uz to, viņš turpināja grozīties ASV sabiedrības augstajās aprindās.