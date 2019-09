"Knicks" debitants vēlas atriebties Porziņģim

Barets, sadarabībā ar “Bleacher report”, sniedza atbildes uz vairākiem fanu jautājumiem saistībā ar jauno sezonu un NBA kopumā. Viens no šiem jautājumiem mudināja jauno kanādieti nosaukt spēlētāju, kam viņš vēlētos pārdankot pāri.

"Es zinu, kuru spēlētāju es šeit gribētu pieminēt, bet to nedarīšu. Tāpēc, lai iet Porziņģis."

Šādus jaunā spēlētāja izteikumus var tulkot kā centienus izpatikt Ņujorkas publikai, jo Porziņģa aiziešana no basketbola Mekas nebija pati gludākā, līdz ar to mūsu basketbolists jaunajā sezonā būs viens no galvenajiem "Knicks" fanu ienaidniekiem.