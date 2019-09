Siguldas izglītības iestāžu atkārtotās pārtikas bloku pārbaudēs PVD izteicis aizrādījumus

Viņa klāstīja, ka uzņēmums pilsētas izglītības iestādēm piegādā nemizotus dārzeņus un Latvijai raksturīgus augļus, līdz ar to produktiem nav saistības ar PVD slēgto apstrādes cehu. Savukārt to pagatavošanu nodrošina dažādi ēdinātāji, ar kuriem notikušais pārrunāts.

Atbilstoši jaunākajiem Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem, pēc palīdzības ārstniecības iestādēs vērsušies 24 cilvēki, no kuriem 20 ir bērni. No Siguldas apkārtnes ir hospitalizēti septiņi bērni, kuriem diagnosticēta Escherichiacoli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu infekcija - no bērnudārza "Saulīte" četri bērni un pa vienam bērnam no "Pīlādzīša", "Tornīšiem" un "Ieviņas". Četriem no viņiem ir attīstījies hemolītiski urēmiskais sindroms. Pārējiem bērniem Escherichiacoli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu infekcija pašlaik nav diagnosticēta.