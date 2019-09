Masveida saindēšanās Siguldā: infekcijas meklēšanas procesā ir cilvēki, kuri nevēlas sadarboties

Kopumā epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā atklāto cilvēku skaits ar zarnu infekcijas slimību simptomiem ir 34, tostarp 30 bērni, no kuriem viens neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, un četri pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki.

Patlaban aizdomas krīt uz saindēšanos ar pārtiku, taču to ne gluži var pierādīt, jo produkti jau apēsti. Tas diezgan nopietni apgrūtina izmeklēšanu, taču vēl viens svarīgs aspekts esot tas, ka cilvēki nevēlas sadarboties ar kontrolējošām institūcijām. Ne tikai vecāki, kuri nevēlas dot atļauju analīzēm, bet arī bērnudārza darbinieki liekot šķēršļus.

"Bija medmāsa, kurai bija saslimšanas simptomi atteikusies kontaktēties ar epidemiologiem un nodot materiālu - uztriepes paņemt, lai varētu veikt bakterioloģisku pārbaudi, vai arī viņa nav saslimusi ar to pašu slimību, kuru izraisīja konkrētā baktērija," raidījumam norāda PVD Pārtikas uzraudzības departamenta direktors Ernests Zavadskis.

"Protams, ir pagājis laiks, ir bijusi iespēja iestādēm sakārtot tās lietas, kas varbūt nebija tik labi noorganizētas, bet vēl viens no pārbaudes mērķiem – pārliecināties, vai tiek ievērotas visas Slimību profilakses un kontroles centra uzdotās prasības attiecībā uz šo ārkārtas stāvokli, darbu organizēšanu, telpu uzturēšanu un dezinfekciju. Secinājums tāds, ka visas prasība šobrīd tiek ievērotas,” norāda Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta vadītāja Solvita Muceniece.

"To posmu, kur var notikt pārtikas produkta piesārņojums, kā rezultātā var saslimt bērni, ir ļoti daudz. Pašreiz mums ir uzdevums kontrolēt to noslēguma posmu. Bet ņemsim vērā arī citus pārtikas ķēdes posmus, kur varētu notikt piesārņojums. Mums vajadzēs palīdzību no epidemiologiem un pašvaldībām, kuras atbild par attiecīgā iestādēm, iespējams, mediķiem, jo šis ir ļoti ambiciozs un vitāli svarīgs uzdevums."