Ariels Kastro veica noziegumu, kas šokēja gan ASV, gan visu pasauli. Šis vīrietis no Klīvlendas, Ohaio štatā ASV, divtūkstošo gadu sākumā nolaupīja trīs meitenes, kuras viņa mājā nodzīvoja desmit pazemojumu un vardarbības pilnus gadus, vēsta portāls "ATI".

Skolas autobusa šoferis ar drausmīgu noslēpumu

Ariela Kastro vārds amerikāņu medijos ir kļuvis par sinonīmu ļaunumam - ir grūti iztēloties vēl briesmīgākus noziegumus par tiem, kurus veica šis Ohaio štata iedzīvotājs. Kastro nolaupīja 20 gadus vecu sievieti, kā arī 14 un 16 gadus vecas meitenes, kurām nācās paciest fizisku, emocionālu un seksuālu vardarbību desmit gadu garumā, līdzz viņas beidzot spēja izrauties no varmākas žņaugiem.

"Bija sajūta, ka tajā mājā kaut kas īsti nav pareizi," medijiem atklājis viens no Sīmūra avēnijas iedzīvotājiem, kurš dzīvojis netālu no bēdīgi slavenā 2207. numura. Mūžam nolaistās žalūzijas mājai piešķīrušas nepatīkamu atmosfēru, taču neviens nav varējis pat iedomāties par šausmām, kas norisinājās aizdomīgā nama sienās.

Ariels Kastro piedzimis Puertoriko pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados. Pirmā dokumentētā vardarbība viņa dzīvē saistīta ar vīrieša pirmo sievu Grimildu. Viņu laulība tika šķirta deviņdesmito gadu vidū, pēc tam, kad viņš bija izteicis draudus viņai un pāra četriem bērniem. Kastro savu sievu ir regulāri sitis - viņš vienreiz salauzis Grimildas degunu un divreiz izmežģījis viņas plecu. Pēc kāda kautiņa sievietei smadzenēs izveidojies asins receklis. Vietējās tiesas dokumenti no 2005. gada liecina, ka vīrietis ir mēdzis arī nolaupīt savas meitas un liegt viņām tikties ar savu māti.

"Esmu pārsteigta par to, kā viņš visu šo laiku varēja būt tik jauks pret mums, tajā pašā laikā atņemot citu ģimenēm viņu bērnus un gadiem ilgi neizjūtot pat pietiekami daudz vainas, lai viņas atbrīvotu," sarunā ar medijiem stāstījusi Endžija.

Ievilināšana un nolaupīšana

Pats Ariels Kastro pēc noziegumu atklāšanas teicis, ka viņš nolaupīšanas ir izplānojis iepriekš - viņam esot atlicis vien gaidīt piemērotāko mirkli. Viņš savas upures ievilinājis lamatās, izmantojot samērā klišejiskus paņēmienus - viņš piedāvājis kucēnu, aizvešanu uz nepieciešamo vietu un palīdzību bērna meklēšanā. Visas nolaupītās sievietes zinājušas Arielu un pazinušas kādu no viņa bērniem.

Naita ieradusies viņa mājās un devusies uz istabu otrajā stāvā, kurā, pēc Kastro teiktā, bijis kucēns. Tiklīdz sieviete iegājusi istabā, durvis ir tikušas aizslēgtas. Tobrīd Naita vēl nezināja, ka neiznāks no šīs adreses vēl 11 gadus.

Nākamā nolaupītā meitene bija 16 gadus vecā Amanda Berija, kura 2003. gadā stopoja no sava darba "Burger King" restorānā uz mājām. Viņa ieraudzīja pazīstamu mašīnu un piekrita, ka Ariels Kastro viņu aizved.

Par pēdējo vīrieša upuri kļuva 14 gadus vecā Džina Dehesusa, viena no Kastro meitas Arienes draudzenēm. Viņa tā arī nenokļuva uz sarunāto tikšanos ar draudzeni 2004. gada pavasarī. Kastro viņai lūdzis palīdzību savas meitas meklēšanā un, gluži tāpat kā pārējās meitenes, ieslēdzis viņu istabā.

Prātam neaptverama cietsirdība

Ariela Kastro upuru dzīves bija pilnas ar šausmām un sāpēm. No sākuma meitenes dzīvojušas mājas pagrabā, tad Kastro pārcēlis viņu ieslodzījumu uz šaurām istabiņām otrajā stāvā. Istabas durvīs bijuši caurumi ēdiena pasniegšanai. Par tualeti kalpojis plastmasas spainis, kuru vīrietis reti kad iztukšojis.

Šādi ritēja vairāki gadi, pilni ar seksuālu, fizisku un emocionālu vardarbību. Par vienīgo saikni ar ārpasauli meitenēm kalpojis mazs melnbalts televizors un viņu sagūstītājs. Ar laiku meitenes sapratušas vairākas svarīgas lietas. Galvenokārt - to, ka Kastro ir sadists un viņas nekādā gadījumā nedrīkst viņa klātbūtnē izrādīt vājumu.

Par lūzuma punktu šajā šokējoši nežēlīgajā "vāveres ritenī" kļuva Amandas Berijas atskārsme, ka pēc vairāku gadu izvarošanas viņai ir iestājusies grūtniecība. Ariela Kastro plānos neietilpa bērns, taču viņš ļāva, lai grūtniecība norit savu gaitu. Sieviete dzemdējusi bērnu uz piepūšamā bērnu peldbaseinā savā istabā. Viņai palīdzējusi Mišela Naita, kura jau bija dzemdējusi vienu no Kastro bērniem.

Sievietes dzīvojušas kopā, taču tajā pašā laikā - atsevišķi, vienmēr būdamas atkarīgas no sava nolaupītāja labvēlības. Mišela Naita parasti tikusi turēta kopā ar Džīnu Dehesusu. Naitai ir bijis ass raksturs, kas bieži vien provocējis konfliktus ar Kastro, kurš viņai nežēlīgi atriebies ar biežu fizisku vardarbību un izvarošanu. Sieviete vēlāk atklājusi, ka bijusi stāvoklī vismaz piecas reizes, taču neviens no augļiem nav izdzīvojis cietsirdīgās sišanas dēļ.

Amanda Berija tika turēta mazā istabā ar savu mazo meitu Džoselīnu, kuras tēvs arī bijis Kastro. Sieviete mēģinājusi maksimāli uzturēt "normālas" dzīves ritmu un ar meitu spēlējusi spēli, kurā viņas it kā darījušas dažādas ikdienišķas lietas, teiksim, devušās uz skolu. Vēlāk tiesā atklājies, ka viņa gūstā rakstījusi dienasgrāmatu, kurā dokumentējusi katru uzbrukuma reizi.

Džīna Dehesusa piedzīvoja līdzīgu likteni, kā pārējās sievietes. Viņas ģimene cītīgi turpināja meklēt pazudušo Džīnu, pat nenojaušot, ka viņa atrodas pavisam netālu no savām mājām. Kastro reiz no viņas mātes paņēmis skrejlapu, kurā vēstīts, ka pazudusi viņas meita, un aiznesis to Džīnai kā perversu joku.