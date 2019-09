Krievijai atkal draud diskvalifikācija no Olimpiskajām spēlēm

Pieeja visiem datiem par dopinga paraugiem, kas Maskavas laboratorijā savākti no 2011. līdz 2015.gadam, bija viens no priekšnosacījumiem, lai Starptautiskā Vieglatlētikas federācija (IAAF) atceltu Krievijas Vieglatlētikas federācijas (VFLA) diskvalifikāciju. VFLA diskvalifikācija pagarināta jau 11 reizes. No Maskavas antidopinga laboratorijas iegūti 2262 analīžu paraugi no 578 sportistiem, no kuriem dopinga lietošanā aizdomās turēti tiek 298 atlēti.