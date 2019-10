Porziņģis: Mērķis ir kādu dienu kļūt par līgas vērtīgāko spēlētāju

30. septembrī Dalasā norisinājās tā sauktā mediju diena, kad basketbolisti un treneri vaiga sviedros rāvās kopā ar preses pārstāvjiem. Vienā no vairākām sarunām ar masu medijiem viņš NBA TV stāstīja par savām sajūtām pēc ilgās prombūtnes no basketbola laukuma: "Esmu bijis prom [no basketbola] ilgu laiku. Pa šo laiku esmu sapratis, cik ļoti es mīlu šo spēli un cik ļoti man tās pietrūka, kad nevarēju spēlēt. Esmu sajūsmināts, atgriežoties laukumā. Esmu jaunā vietā, jaunā pilsētā, jaunā organizācijā un esmu gatavs sākt jauno sezonu. Arī fiziskā ziņā jūtos labi."