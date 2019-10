"Vai nodzīvošu līdz 30?" Nurmagomedovs publicē emocionālu "Instagram" ierakstu

Вы даже не представляете че у меня тут в голове творилось, но об одном я задумывался часто в этом возрасте: доживу ли я до 30 лет, не знаю почему, но эта мысль часто возникала у меня.

