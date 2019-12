Raidījums: ZZS palielinās atbalsts Lemberga aiziešanai no politikas

Reizniece-Ozola jau paziņojusi, ka gadījumā, ja Lembergs no politikas neaiziet, viņa rosinās sadarbības līgumu ar "Latvijai un Ventspilij" pārtraukt. Vai Lembergs, kurš pēdējo nedēļu laikā atstājis vairākus amatus, varētu atkāpties arī no politiskajiem amatiem? Viņa vietnieks Ventspils domē un "Latvijai un Ventspilij" valdes loceklis Guntis Blumbergs uz šo jautājumu atbildi nezinot: "Lembergs ir "Latvijai un Ventspilij" partijas priekšsēdētājs, un tikai viņš var nākt ar kādiem priekšlikumiem, nevis mēs aicināsim. Es neesmu ne no viena no saviem biedriem, vismaz ko esmu saticis, dzirdējis kaut kādu priekšlikumu, ka vajag atkāpties vai kaut ko darīt. Mēs sanāksim valdes sēdē runāt."

Zaļo un Zemnieku savienībai sadarbības līgums ir arī ar Liepājas partiju. Saeimas frakcijā to pārstāv ekspremjers Māris Kučinskis. Viņš piekrīt Reizniecei-Ozolai, ka jautājums ir jārisina, un ir viens no retajiem, kas pauž daudz maz konkrētu pozīciju par to, vai Lembergam no politikas būtu jāaiziet:

"Nu es jau domāju, ka šai gadījumā tur pat īsti tādu variantu - palikt politikā – īsti pat nav. Bet nu, protams, tas, kā jau es teicu, tas ir Zemnieku savienības jautājums."

Savukārt vienīgais Latvijas Zaļās partijas pārstāvis Saeimā, partijas valdes loceklis un bijušais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis savu viedokli vēl nav noformulējis: "Emocionālie viedokļi jau ir daudz un dažādi, bet, protams, ka es domāju, vispareizākais tomēr ir uzklausīt visas puses, lai varētu kaut kādā veidā kaut kādu viedokli izteikt. Man liekas, tas ir nepareizi, ka mēs bieži vien vadāmies pēc principa: grāmatu es lasījis neesmu, bet man ir savs viedoklis."

Līdzīgi atturīgs ir tagadējais Latvijas Zemnieku savienības biedrs Viktors Valainis, kurš iepriekš vēlēšanās startējis gan no "Vienotības" saraksta, gan no Zatlera Reformu partijas, kas tika nodibināta zem saukļiem par cīņu ar trim oligarhiem, viens no kuriem bija Lembergs. Tagad Valainis deputāta darbu apvieno ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) izpilddirektora amatu. Šīs organizācijas sastāvā ir arī Ventspils.

"Uzskatu, ka šajā gadījumā tas ir pilnīgi viennozīmīgi partijas galveno amatpersonu jautājums, un man kā Saeimas deputātam šeit būtu vismazāk, ko jaukties. Un tas ir vistiešākais partijas vadītāja atbildības jautājums - izvērtēt un pieņemt gala lēmumu," klāsta Valainis.

Vaicāts, vai paust viedokli viņam netraucē amats LLPA, deputāts uzsver: "Man nekas netraucē. Ir vienkārši lietu kārtība, kas ir jāievēro."