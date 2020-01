Porziņģis: Neiebilstu spēlēt centra pozīcijā

Porziņģis laukumā pavadīja 25 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā izcēlās ar 20 punktiem, grozā raidīdams trīs no septiņiem divpunktu un trīs no četriem divpunktu metieniem. Tāpat viņš iemeta piecus no septiņiem "sodiņiem".