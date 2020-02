Rīgas "Dinamo" ielaiž četrus vārtus pēc kārtas un ar zaudējumu noslēdz sezonu

Pirmā perioda pirmajā pusē rīdzinieki vairākas reizes apdraudēja pretinieku vārtus, bet spēle nedaudz norimās pēc tam, kad astotajā minūtē abas komandas saņēma abpusējo sodu. Astoņas minūtes pirms trešdaļas beigām "Dinamo" guva pirmos vārtus spēlē, pēc Aleksandra Protapoviča piespēles no asa leņķa precīzi metot Eštonam.

Otro periodu viesi iesāka ar gūtiem vārtiem, jau 50.sekundē izceļoties Māršalam, kurš saņēma piespēli no Roberta Lipsberga. Aptuveni minūti vēlāk rīdzinieki turpināja demonstrēt aktīvu hokeju uzbrukumā, vienā no epizodēm Eštonam pielabojot ripas lidojuma virzienu, kas gan neielidoja vārtos. Pēc četrām spēlētām minūtēm "dinamieši" ieguva iespēju spēlēt skaitliskajā vairākumā, kas bija bīstamiem momentiem pilns, taču "golus" nenesa. Devītajā minūtē Daniels Bērziņš saņēma divas minūtes par ripas izmešanu ārpus laukuma, bet jau pusotru minūti vēlāk savu iespēju vairākumā izmantoja Mīkaels Ruhomā.

Atlikušajā laikā iniciatīva piederēja Rīgas komandai, kas vienubrīd uz teju vai četrām minūtēm neļāva pretiniekiem tikt pie ripas, kā arī raidīt to ārpus savas aizsardzības zonas. "Dinamo" līdz pat otrā perioda beigām apgriezienus nemazināja, taču 40 nospēlētas minūtes noslēdzās par labu Rīgas vienībai - 2:1.

Noslēdzošās trešdaļas sākumā rīdzinieki tika pie vēl vienas iespējas spēlēt skaitliskajā vairākumā. Viesi spēja lielāko daļu no divām minūtēm pavadīt "Sibirj" aizsardzības zonā, taču trešie vārti netika gūti, lai arī mājinieku vārtsargs spēlē iesaistījās visai bieži. Piektajā minūtē abas komandas palika četru vīru sastāvā, bet, tuvojoties perioda vidum, tablo aizvien vēstīja 2:1. Desmit minūtes līdz mača beigām mājinieki panāca neizšķirtu, taču ne bez veiksmes palīdzības. Aleksandrs Salāks centās apstādināt piespēli, kas sekoja no aizvārtes, taču ripa pārleca pāri viņa nūjai un nonāca pie Igora Makarova, kuram atlika to raidīt tukšos vārtos.