Pieci rīta ieradumi, kas palīdz zaudēt lieko svaru

Telavivas universitātes zinātnieki kādā pētījumā secinājuši, ka labākais ēšanas modelis ir tas, kurā jau no paša rīta uzņemam lielāko daļu dienai nepieciešamo kaloriju. Tas ir saistīts ar vielmaiņas ātrumu - tā visātrākā ir no rīta, savukārt, tuvojoties vakaram, tā palēninās.

Kanādas Alberta universitātes pētnieki atklājuši visai neparastu fenomenu - izrādās, ka tauku šūnas rīta saules ietekmē kļūst mazākas un ātrāk izvadās no organisma! Lai arī bieži vien nav iespējams pastaigāties apģērbā, kas ļauj apsauļot visu ķermeni, rīta pastaiga ne tikai palīdzēs "sadedzināt" kalorijas, bet arī uzlabos garastāvokli.

Tiek uzskatīts, ka miega laikā cilvēka ķermenis zaudē aptuveni puslitru šķidruma, tādēļ glāze ūdens no rīta palīdzēs atjaunot ķermeņa rezerves. Ūdens tāpat ir būtisks gan vielmaiņas procesos, gan apetītes kontrolē.

Lai cik arī grūti no sākuma šķiet piespiest sevi no paša rīta vingrot, tam ir vairāki būtiski ieguvumi - rīta vingrinājumi ne tikai palīdz pamosties un aktivizē smadzeņu darbību, bet arī uzlabo vielmaiņu visas dienas garumā! Pētījumi tāpat norāda, ka rīta aktivitātes mazina apetīti visas dienas garumā, kas palīdz atturēties no dažādiem našķiem un kārumiem.