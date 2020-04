Īssavienojuma dēļ ceturtdien Viesturdārzā dedzis ekskluzīvs dzīvokļu nams

Ar atklātu uguni dega balkona grīda, ārsiena un jumta konstrukcijas. Postaža pamanīta laikus un visi, kas tobrīd atradās telpās, paspēja evakuēties, pirms atbrauca glābēji. Īpašuma īrnieki stāsta, ka uzliesmojums notika īssavienojuma dēļ, to pašu apstiprina arī dzīvojamā kompleksa pārstāvji.

"Septītajā dzīvoklī no ārpuses atradās rozete. No turienes sākās ugunsgrēks. To sākotnēji teica ugunsdzēsējs, kas bija notikuma vietā. Tur viss ir nopludināts. Izlauzta fasāde, noņemta izolācija," pastāstīja dzīvojamā kompleksa pārstāvis Anatolijs.