Spānijas futbola klubi atsāk treniņus lielākās grupās

"Tas bija ministru lēmums. To panākt bija ļoti svarīgi, lai nodrošinātu, ka visas komandas ir vienādos apstākļos," teica līgas vadītājs Havjers Tebass.

"La Liga" spēlētāji pagājušajā nedēļā atgriezās treniņos un strādā individuāli, ievērojot stingru kārtību, kā izsargāties no koronavīrusa infekcijas.

"Strādājam, lai līga savu darbību varētu atsākt 11.-12.jūnijā. Veicam visus nepieciešamos darbus, lai neatkarīgi no datuma būtu gatavi spēlēt," pauda Tebass. "Medicīnas organizāciju rokās ir lēmums par to, kad mēs drīkstēsim to darīt."