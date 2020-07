Īpašumi Jūrmalā, Garkalnē un Jūrkalnē. Bijušā Latvijas Bankas prezidenta Rimšēviča deklarācija

2018. gadā Rimšēviča alga bankā bija vien 33 184 eiro, kas saistāms ar to, ka viņš tika atstādināts no amata pēc tam, kad viņu aizdomās par kukuļošanu aizturēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). Savukārt pērn februārī viņš atsāka pildīt savus amata pienākumus pēc labvēlīga Eiropas Savienības tiesas sprieduma. Rimšēvičs bija Latvijas Bankas prezidents no 2001.gada 20.decembra līdz 2019.gada 20.decembrim.