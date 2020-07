Mīluli sadzēlusi bite! Pirmās palīdzības ABC pret kukaiņu kodumiem sunim un kaķim

Eksperte norāda, ka visbiežāk sadzeļ tieši suņus. Jautāta, kā pamanīt, vai mīlulis ir sakosts, Jevgēnija atklāj, ka to uzreiz var pamanīt, jo koduma vietā visbiežāk veidojas tūska. Var būt arī citas blaknes - mīlulis intensīvi laiza koduma vietu vai berž ar ķepām, tāpat dažreiz var novērot, ka no dzīvnieka deguna izdalās caurspīdīgs šķidrums.

"Suņiem reakcija pret kodumiem ir izteiktāka un to var izskaidrot arī ar to, ka suņi biežāk ķer un mēģina iekost lapsenēm, tāpēc bieži vien viņi tiek sakosti pat vairākas reizes," uzsver eksperte.

Riska grupā ir šķirnes, kurām ir saīsināta sejas daļa. "No suņiem tie ir mopši, franču buldogi un angļu buldogi, no kaķiem tie varētu būt persieši, arī britu īsspalvainie kaķi. Tas ir saistīts ar to, ka