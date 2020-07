"Bez smaida nekur." Pasaules apceļotājs Bardelis atklāj, kā izdevies pielāgoties dzīvei uz sauszemes

Uz jautājumu, vai viņš vēlās atgriezties okeānā vai arī no tā atpūsties nedaudz, Bardelis sacīja, ka cenšas fokusēties uz to, kur viņš atrodas tagad.

Intervijā Bardelis bija paņēmis kādu sirds formas akmeni, kurš viņam iekritis acīs vēl tad, kad viņš "vēl nebija sācis vākt akmeņus", jo laivā svarīgs "katrs grams". Taču viņš aizdomājies par to, kad pēdējo reizi redzējis šādas formas akmeni, tādēļ nolēmis to paņemt.

Tikai tagad viņš sapratis, kādēļ tā darījis. "Es dzirdēju ziņu par Bridžeru , sešgadīgu puisīti no Amerikas, kurš izglāba savu māsiņu no suņa uzbrukuma," skaidroja Bardelis un piebilda, ka sācis sekot zēna vecāku "Instagram" kontiem. "Viņi tieši publicēja, ka Bridžers ir liels zinātnes fans, tieši ģeoloģijas un akmeņu fans. Viņam pašam ir sava akmeņu kolekcija."

Bardelis savos sociālajos tīklos publicējis attēlu ar neparastās formas akmeni un jautājumu, kā to varētu nosaukt un kam sekotāji to gribētu uzdāvināt. Viņš nolēmis, ka pats to vēlas saukt par "drošsirdi" un uzdāvināt Bridžeram.