Kulinārijas horoskops septembrim: ieteicamie ēdieni katrai Zodiaka zīmei

Pat pie saspringta dzīves ritma Jaunavas saglabā uztveres skaidrību un labu atmiņu, spēju koncentrēties un biznesa komunikāciju. Tāpēc veselības prognoze Jaunavām kritienam garīgā aspektā ir vislabvēlīgākā. Vienkārši nemēģiniet kompensēt nervu pārslodzi un neveiksmes darbā, ēdot, it īpaši saldumus. Tāpēc Jaunavām vajadzētu atteikties no cukura lielos daudzumos un visu mēnesi palutināt sevi ar savu iecienīto produktu jebkurā no tā variācijām - sēnēm.

Šī zodiaka zīme mīl gaļu, bet neuztraucas septembrī ēst sezonas augļus un dārzeņus. Jebkurs sautējums, dārzeņu pankūkas. Svaru lielākais draugs septembrī ir ķirbis, tā eļļa un sēklas. To var ēst katru dienu. Ķirbis ir labs aknām jebkurā formā. Ko no tā gatavot? Risotto ar desām un ķirbi, fusilli ar ķirbi un pesto, ķirbju zupas. Eļļu un sēklas var pievienot salātiem, un svaigi vārītus jaunus kartupeļus var ieliet arī ar eļļu. To var arī nomizot, sagriezt kubiņos un ziemai sasaldēt saldētavā. Otrā iespēja: uzglabāt ledusskapī vai tumsā un atdzesēt kopumā, periodiski apgriežot to tā, lai neveidotos iespiedumi.