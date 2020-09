Ja Kuldīgā turpināsies Covid-19 izplatība, lems par lokālu ierobežojumu ieviešanu

Un tas jau ietekmējis Kuldīgas pašvaldības iestāžu darbu. Divi no septiņiem inficētajiem ir sociālā dienesta darbinieki.

"Cilvēki tagad ir karantīnā, ir noteiktas kontaktpersonas. No šodienas sociālais dienests darbosies attālināti. Pakalpojumus sniegs telefoniski vai video konferencē," norāda Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Siekalu testi atklāja Covid-19 arī trīs izglītības iestāžu darbiniekiem. Tāpēc no rītdienas obligātā mājas karantīna noteikta četru klašu skolēniem no Kuldīgas 2. vidusskolas un četru klašu skolēniem no Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas. Un skolu darbinieki aktīvi testējās arī otrdien.