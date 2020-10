23. oktobrī svinamo vārdu skaidrojumi: Daina, Dainida, Dainis

Vārds ir personas uzticīgs līdzgaitnieks, jo atšķirībā no uzvārda, ko stājoties laulībā viens no laulātajiem mēdz mainīt, vārdu savā dzīves laikā parasti nemainām. Vārds ir mūsu identitāte un simbols. PMLP piedāvā iepazīties ar Latvijas Iedzīvotāju reģistrā reģistrētajiem personvārdiem, to skanīgumu un oriģinalitāti.