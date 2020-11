Ko nozīmē būt "pietiekami labam vecākam"? Desmit ieteikumi, kā par tādu kļūt

1987. gadā Bruno Bettelheims uzrakstīja grāmatu "Pietiekami labs vecāks", kurā viņš balstījās uz Vinikota idejām, un apgalvoja, ka vecākiem vajadzētu izvairīties no mēģinājumiem radīt bērnu un audzināt viņu par ideālo cilvēku, bet drīzāk viņiem vajadzētu palīdzēt savam bērnam kļūt par tādu cilvēku, kāds viņš vēlas būt.

Kad rodas problēmas, perfekcionists meklē kādu vainīgo. Cita vainošana nekad nav noderīga, neatkarīgi no tā, vai tā ir vērsta uz sevi vai kādu citu.

Ieklausieties savā bērnā. Dziļi klausieties gan ar sirdi, gan ar ausīm. Strādājiet, lai saprastu viņus tādus, kādi viņi ir, lai arī cik atšķirīgi viņi būtu no jums.

Kad jūsu bērns dara kaut ko tādu, ko jūs uzskatāt par nepareizu, meklējiet, kāds impulss vai vajadzība varētu būt virzījusi šo uzvedību. Varbūt viņiem ir nepieciešams vairāk informācijas par to, ko jūs no viņiem vēlaties. Bērni ne vienmēr zina, ko viņi jūt vai domā, vēl jo mazāk ir spējīgi to ietērpt vārdos.