"Noslēpumainā plaušu slimība"

13. janvārī jaunās slimība tika konstatēta Taivānā, kas bija pirmais oficiāli apstiprinātais gadījums ārpus Ķīnas. Dienu vēlāk PVO ziņoja, ka vīrusu varētu pārnest cilvēks cilvēkam, taču kādu laiku par to pilnīgas skaidrības nebija - 22. janvārī PVO paziņojuma, ka ir pierādījumi šādai transmisijai, bet nepieciešama "papildu izmeklēšana".

Neskaidrība par vīrusa izcelsmi

Atkārtoti pārbaudot paraugus no pneimonijas pacientiem, slimnīcā Francijas galvaspilsētā Parīzē maijā atklāja, ka tajā ar koronavīrusu inficējies pacients ārstējies jau 27. decembrī - gandrīz mēnesi pirms valstī tika oficiāli apstiprināts pirmais gadījums.

Taču tāpat, kā nav precīzi zināms, kad tieši koronavīruss izplatījies pasaulē, nav arī skaidrs, kā tieši ar to inficējās cilvēki. Zināms, ka tas noticis, vīrusam "pārlecot" no dzīvnieka uz cilvēku, taču drošu pierādījumu par to, kurš dzīvnieks tas bijis, nav.