Diennakts laikā stacionēti 119 Covid-19 pacienti

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 145 pacienti, līdz ar to kopā no stacionāra izrakstīta 2801 ar jauno koronavīrusu sasirgusi persona.

Mirušo personu skaits aizvadītajā diennaktī bijis otrs lielākais, kāds līdz šim reģistrēts vienā diennaktī. No pagājušajā diennaktī mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 55 līdz 60 gadiem, trīs - no 60 līdz 70 gadiem, divi - no 70 līdz 80 gadiem, desmit - no 80 līdz 90 gadiem, trīs - vecumā no 90 līdz 100 gadiem, bet viens vecumā no 100 līdz 105 gadiem.