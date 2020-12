Video ⟩ Atkritumos izglābts kaķis kļuvis par Krievijas pilsētas goda pilsoni un ministres "vietnieku"

Uļjanovskas apgabalā, kas atrodas aptuveni 700 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Maskavas, pirmdien novērošanas kamerās fiksēts īpatnējs moments. Vietējās atkritumu šķirošanas rūpnīcas strādnieks Mihails no konveijera lentes izrāvis baltu plastmasas maisiņu, kuru attaisot vaļā, atklājis melnu runci.

Novērošanas materiāli rūpnīcā Uljanovskā, pilsētā, kas atrodas aptuveni 700 km (435 jūdzes) uz dienvidaustrumiem no Maskavas, pirmdien parādīja, ka strādnieks Mihails Tukash no konveijera lentes izrāva baltu plastmasas maisiņu un sagriež to vaļā, lai atklātu melnbaltu vīriešu kaķi iekšā.