NMPD vadītāja komentē Covid-19 pacientu šķirošanu un šī brīža situāciju salīdzina ar noveli "Nāves ēnā"

Ja iepriekš tika ziņots par vienu laboratoriski apstiprināto jaunā – lipīgākā Covid-19 paveida gadījumu – skaidrs, ka to ir vairāk.

"Mēs bijām un jau esam bijuši šajos izsaukumos pie šī paveida — bija jau trīs izsaukumi. Tie riski ienākt šiem jaunajiem variantiem, kuri ir lipīgāki un tad es saprotu, ka mums būs, iespējams, vēl stingrāki lēmumi jāieņem, vēl lielāka atbildība jāuzņemas un tā dēļ ir ļoti grūti saņemties no rītiem sākt, jo tu neredzi, kad tas beigsies. Nav tādas sajūtas, ka es padaru darbu, novēršu kaut ko un viss ir kārtībā.

Nav jau variantu, no malas mēs jaunus spēkus nevaram gaidīt – mums ir jātiek galā ar to, ka mums te ir," norāda Cipule.

Cerība izejai no pandēmijas ir vakcinācija. Šeit potes saņēmusi jau trešdaļa darbinieku, tomēr vadītāja neslēpj bažas par to, vai jaunie vīrusa paveidi izplatības ziņā neapsteigs vakcinācijas ātrumu.

Cipule arī neslēpj satraukumu par to, ka cilvēki joprojām neizprot situācijas nopietnību – veselības aprūpes sistēmas ķēdē viss ir savstarpēji saistīts, jo vairāk gultu ir jāatbrīvo Covid-19 pacientiem, jo vairāk jāierobežo citi pakalpojumi.

Vienā no saviem ierakstiem sociālajā vietnē "Twitter" dienesta vadītāja esošo situāciju salīdzinājusi ar noveli "Nāves ēnā" – Mēs visi kopā arvien vairāk kļūstam līdzīgi cilvēkiem uz ledusgabala, kas visai drāmai pa vidu paspēj izstrīdēties un izkauties. Tas nav visai glaimojoši mums. Tas ir skumji. Arī negācijas, kas tiek saņemtas kā ironizējot pateicība par nemitīgo cīņu, lai palīdzētu pēc iespējas vairāk cilvēkiem – neatvieglo ikdienu.

"Jā, arī tagad es saņemu sociālos tīklos ierakstu, ka es esmu "feika" pandēmijas karaliene, kuce un, ka es meloju un esmu nopirkta, tas ir briesmīgi. Es labprāt to visu nelasītu, kas tur notiek un par kādām tēmām cilvēki sacepās un ar agresijām metas citam virsū. Mums mirst cilvēki apkārt, mums ir ir problēmas, un mēs strīdamies par zivīm… Nezinu, mani tiešām mulsina, ka mēs esam tādos burbuļos, varbūt es to sakāpinātāk redzu, un es to arī saprotu, ka daudziem dzīve ir pamainījusies attiecībā pret veikalu apmeklējumiem, pret skolu, pret ienākumiem, bet vai tiešām šajā brīdī tik daudz negāciju vajag radīt par kaut kādiem jautājumiem, kuriem ar šo konkrēto krīzi nav nekāda sakara.