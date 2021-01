Valmierā testē ģimenes ārsta Jakovina pacientus. Atklāti vairāki pozitīvi Covid-19 gadījumi

Tāpēc arī bija Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) aicinājums atsaukties pacientiem, kuri ar ģimenes ārstu Juri Jakovinu bija tikušies no 27. decembra līdz 11. janvārim.

"Ar SPKC sazinājās kopumā 173 cilvēki, izrunājoties ar katru, tika noteiktas 93 tuvās kontaktpersonas, tātad tās ir personas, kas kontaktējušās tuvāk par 2 metriem un ilgāk par 15 minūtēm, un 80 cilvēki tika noteikti kā zema riska kontaktpersona. Attiecīgi pēc testēšanas rezultātiem SPKC ir saņēmis informāciju, ka seši cilvēki no izmeklētajiem ir Covid-19 pozitīvi," klāstīja Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilze Arāja.

"Izglītības iestādēs darbiniekiem ir veikti 408 testi, no tiem deviņi ir pozitīvi; bērniem ir veikti 433 testi, un no tiem septiņi testi ir pozitīvi, līdz ar to deviņu pirmsskolas izglītības iestāžu grupu personāls un bērni ievēro šobrīd mājas karantīnu. Šīs siekalu testēšanas mērķis bija identificēt saslimstību bezsimptomu gadījumos un tādējādi mēģināt apturēt Covid-19 vīrusa izplatīšanos, jo tiešām Valmierā bija situācija, ka šis vīrusa izplatīšanās risks lokāli paaugstinājās," norādīja Melece.