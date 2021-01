Vairums ārvalstu investoru plāno palielināt investīcijas Latvijā

ĀIPL 2020.gada aptaujā ārvalstu investoriem Latvijā jautāts, vai uzņēmumi plāno palielināt investīcijas Latvijā. No 44 aptaujātajiem investoriem 30 uz jautājumu atbildējuši apstiprinoši, 12 investori atzinuši, ka neplāno palielināt investīcijas, savukārt divi investori pauduši, ka investīciju palielināšana būs atkarīga "no apstākļiem" vai arī viņi vēl nav pieņēmuši lēmumu.

No 2020.gada septembra līdz novembra sākumam pētījumā intervēti 44 augstākā līmeņa vadošie darbinieki, kuri pārstāv uzņēmumus, kas veido 16% no Latvijas kopējiem nodokļu ieņēmumiem, 13% no kopējās peļņas un nodarbina 10% no kopējā darbaspēka uzņēmumos, kuru apgrozījums pārsniedz 145 000 eiro un kam ir 50% ārvalstu kapitāla.