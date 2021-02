Navaļnija reģionālā tīkla vadītājs: Putina sabiedroto nauda korumpē Eiropas politisko sistēmu

"Daudzus Eiropas politiķus apmaksā Putins. Tāds Eiropas Parlamenta deputāts kā Tjerī Marianī no Francijas vai pat Marina Lepēna brauc uz Krimu un paziņo, ka 2014.gada referendums bijis pilnīgi demokrātisks un brīnišķīgi organizēts. Vācijas politiķi no partijas "Alternatīva Vācijai" (AfD) ir gatavi runāt visu, ko vien viņiem liks Putins. Tātad Putins eksportē naudu uz Eiropu un izmanto šo naudu, lai uzpirktu un iznīcinātu Eiropas politiskās institūcijas. Atbildot uz to, būtu jākoncentrējas uz šo naudu, tā jāizseko, jāarestē Putina tuvāko draugu, oligarhu aktīvi, jāizmeklē, kā nauda no Krievijas pārceļo uz Eiropas politisko sistēmu, un jānoslēdz šie kanāli. Tas nāktu par labu ne tikai Krievijai, bet arī Eiropai," viņš spriedis.