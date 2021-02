Dumpi uztrauc epidemioloģiskie riski priekšvēlēšanu kampaņās

Dumpis atzinis, ka ir vairāk uztraukts nevis par to, kā notiks vēlēšanas iecirkņos, bet par to, kādi politiķu lēmumi parādīsies pirms vēlēšanām, kādas kampaņas tiks rīkotas uz vietas pašvaldībās un vai saistībā ar to visu nepieaugs cilvēku pulcēšanās.