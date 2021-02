Jaunā Covid-19 kārtība tirdzniecībā: ko cilvēki visvairāk pērk un kādi ir biežākie pārkāpumi?

Veikalu pārbaudē Valsts policijai pievienojās arī LTV. Kādā no veikaliem nepareizi esot bijusi norādīta atbildīgā persona. Bet tas gan uzreiz novērsts un sods netika piemērots. Valsts policijā norādīja, ka pagaidām lielākoties tiek veikts preventīvs darbs, sodi aktīvāk tiks piemēroti vēlāk.

Tikmēr tirgotāji iesaka pircējiem pirms veikala apmeklējuma izveidot pirkumu sarakstu, raiti iepirkties, lai nebūtu ilgi jāuzkavējas. No iepriekš ierobežotajām precēm lielākais pieprasījums ir pēc apaviem, virsdrēbēm un pannām.

"Mūsu novērojumi liecina, ka cilvēki aizvien vairāk sāk gatavot mājās. Līdz ar to ļoti pieprasīta ir dažādi virtuves piederumi. Pieaugums ir no 2 līdz 5 reizēm, ja salīdzinām ar attiecīgo gada periodu pērn," norādīja "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Šakirova.

"Tuvāko trīs nedēļu laikā nāksim ar informāciju, kā tas darbojas un cik tas ir efektīvs, lai veicinātu turpmāko tirdzniecības atvēršanu," sacīja Inga Apsīte no Ekonomikas ministrijas.

Pagājušajā nedēļā valdība atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) piedāvāto drošas tirdzniecības modeli un no šodienas tiks sākta pakāpeniska pāreja uz to, nosakot papildu drošības prasības tirdzniecības vietām un pastiprinot to kontroli, vienlaikus paplašinot preču pieejamību klātienē.